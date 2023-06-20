الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولى أمر يستقبل ابنته بالورد أثناء خروجها من الامتحان بأسيوط (فيديو)

الثانوية العامة
الثانوية العامة

استقبل ولي أمر الطالبة ابتسام هيثم أبوالنصر عبدالنعيم ابنته أثناء خروجها من امتحان الثانوية العامة بالورد أمام أبواب اللجنة، معرباً عن تقديره للمجهود الذي تقوم به منذ بدء الامتحانات حتى اليوم.

وقال هيثم أبوالنصر عبدالنعيم إنه منذ بدء أعمال الامتحانات وابنتى "ابتسام" تقوم بمجهود كبير في تحصيل المواد الدراسية وسط حالة من التوتر والقلق والخوف من الامتحانات وبسبب هذه الضغوط قررت أن أحاول إسعادها والتعبير لها عن مدي سعادتي بما تقوم به، بغض النظر عن النتيجة النهائية.

وأضاف هيثم أبوالنصر إن والدتها هي من تقوم بإحضارها عقب انتهاء الامتحانات ولكن خطرت ببالي فكرة إحضار بوكيه من الورد وأكون في استقبالها أمام اللجنة بدلاً من والدتها لمفاجئتها وقمت بإعداد بوكيه الورد وحضرت إلي اللجنة وأهديتها الورد تقديرًا لها.

وأشارت الطالبة ابتسام إلى أن المفاجأة كانت سعيدة إلي قلبي وسط كل هذه الضغوط التي يعيشها الطلاب أثناء امتحانات الثانوية العامة والأحلام والطموحات التي يتمنون أن يحققوها.

وقالت الطالبة ابتسام إنني لم أكن أعلم بما يفكر به والدي وهو كان متابعًا لي بشكل دائم ومحاولة تخفيف الضغط والتوتر عني منذ بدء الامتحانات وحتى اليوم، مشيرة إلى أن الامتحان كان سهلًا وقمت بالإجابة عنه بشكل جيد ووسط فرحتي بسهولة الامتحان أسعدني والدي بهديته الرقيقة التي أسعدت قلبي وأدخلت البهجة والسرور عليّ.

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الثانوية العامة الورود ولي أمر الثالث الثانوي امتحانات

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