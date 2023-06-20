الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تنظيم يوم روحي لاجتماع الحكماء في كنيسة مونتريال

كنيسة
كنيسة

أقيم يوم روحي لاجتماع القلوب الذهبية للحكماء، بكنيسة العذراء سيدة مصر للأقباط الكاثوليك، بمونتريال، بمشاركة القمص أغابيوس باخوم، راعي الكنيسة.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم أعطيت نبذة حول كيف، ومتى بدأت خدمة فرح وعطاء، التي تهتم بأغنياء السن، بالإضافة إلى التعرف على أنشطة الخدمة، كما تضمن اليوم أيضًا الاحتفال باليوم العالمي للأب.

- بدء أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك

 

وكانت قد بدأت أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، برئاسة غبطة البطريرك يوسف العبسي، وذلك بالمقر البطريركي بالربوة، بلبنان.

يشارك في لقاءات السينودس البطريركي المقدس، سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكيا.

يشارك أيضًا مطارنة دول الشرق الأوسط، وبلدان الانتشار، بالإضافة إلى الرؤساء العامّين للرهبانيات، حيث بدأ الآباء المطارنة، الرياضة الروحية، التي تضمنت كلمة العظة.

وألقى المطران جورج خوام، مطران اللاذقية  وطرطوس للروم الكاثوليك، عظة الرياضة الروحية، كما سيتم مناقشة عدد من الأمور الهامة.

جدير بالذكر أن أعمال السينودس البطريركي المقدس لكنيسة للروم الملكيين الكاثوليك، ستنتهي في الرابع والعشرين من يونيو (حزيران) الجاري.

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