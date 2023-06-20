كاتب صحفي: مصر "البيت الكبير" وتستضيف 9 ملايين لاجئ

في اليوم العالمي للاجئين..

قال الكاتب الصحفي، أحمد رفعت، إن ملف اللاجئين شائك عالميًا، حيث يواجه العالم مأساة كبرى تتمثل في 108.5 مليون لاجئ حول العالم.

وأضاف رفعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك فارقًا بين النازح واللاجئ، فالنازح هو من انتقل داخل حدود بلده بسبب كارثة طبيعية فيضانات، حرائق أو انتشار وباء أو في حالة حروب وقتال، أم تدمير سدود، وعددهم لا يتجاوز الـ 62 مليون شخص على مستوى العالم، أما اللاجئ من ينتقل إلى دولة أخرى.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مصر بمفردها لديها 9 ملايين ضيفًا وفقًا لما حددته منظمة الهجرة العالمية والإحصاء المصري في مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن مصر لديها 10% من عدد اللاجئين على مستوى العالم واصفًا إياها بأنها "البيت الكبير"، لافتًا إلى أن هذه النسبة ليست صغيرة وتدل على الجهد الذي تبذله مصر في هذا الملف ويجب أن يضع في الاعتبار.