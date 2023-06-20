الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لشخص تعدى على جاره في أسيوط

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة عام وغرامة 1000 جنيه بالتعدي على جاره بسلاح ناري بعد أن طلب منه ستر عورته بمركز أبوتيج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 6374 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوتيج إلى تقدم المجني عليه " كامل . م" مقيم قرية باقور ببلاغ ضد جاره المتهم "مصطفى . م" .

وسلم المجني عليه فرد خرطوش وكذا طلق ناري خاص بالسلاح خاصين بالمتهم وقال إن جاره حاول التعدي عليه بالسلاح بعد أن شاهده المجني عليه جالسن أمام منزله وعورته ظاهره بالكامل وعندما نصحه بستر عورته قام المتهم بإخراج السلاح الناري وحاول التعدي عليه ولكن تمكن المجني عليه بمساعدة الجيران من السيطرة عليه .

وتوصلت تحريات الرائد أحمد صلاح كرم رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج إلى صحة أقوال المجني عليه حيث قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالسب والشتم وتهديده بالسلاح الناري.

محكمة جنايات أسيوط غرامة الحبس مركز أبوتيج

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