محافظ الوادي الجديد: تمويل 52 مشروعًا بتكلفة 3.8 مليون جنيه خلال مايو ويونيو

قال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال مايو ويونيو الجاري بلغ ٥٢ مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة ٣.٨ مليون جنيه، وفرّت ١٠٤ فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكّد المحافظ دعم الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل، وتسهم في إتاحة آفاق جديدة للتنمية وذلك من خلال دراسات الجدوى وتقديم التسهيلات الممكنة بمكاتب مشروعك بالوحدات المحلية بالمراكز.

ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة "مشروعك" حتى الآن ٦٨٥١ مشروعًا بقيمة ٥٨٠ مليون جنيه، وفرّت عدد ١٣ ألفًا ٩٧٥ فرصة عمل.

ويهدف مشروعك إلى توفير فرص عمل للشباب في القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، والارتقاء بجودة الحياة فى مصر، وترسيخ مفهوم المواطنة، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

ويهدف هذا المشروع إلى تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر بالتوازي من خلال فرص تنموية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في هذه الأماكن، وبالتالي توفير فرص عمل وتشغيل للمواطن وخصوصًا الشباب والمرأة مما ينتج عنه شعور المواطن بالرضا لأن الدولة تقف بجانبه مما يساعد على حالة من الولاء وكذلك دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل تصل إلى 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات بعيدًا عن العمل بالحكومة من خلال المشروعات.

وتؤدي المشاركة الحقيقية والفعّالة إلى تدريب المواطنين عن طريق الممارسة على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وتأهيل "مستثمر صغير جديد" ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز وإبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن، وخفض معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.