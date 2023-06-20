الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، أن التصعيد الإسرائيلي الراهن يعتبر استخفافا بالمواقف والمطالبات الدولية الداعية إلى وقف التصعيد، كما يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة برعاية دولية وأمريكية.

وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، على أن التصعيد الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من سياسة رسمية إسرائيلية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى في ساحة الصراع، لتسهيل عمليات استكمال الضم التدريجي غير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتهميش شريك السلام الفلسطيني.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلي أن جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي بحق المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الاطفال، والتي باتت تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين بفعل التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمتعمد، والتعليمات والتوجيهات التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لجنوده بتسهيل إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل.

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

كما حملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم، ونتائجها، وتداعياتها على ساحة الصراع، وأمن المنطقة، واستقرارها.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاجتياحات والقتل خارج القانون متدنية ولا ترتقي إلى مستوى معاناة الشعب الفلسطيني وهو ما يشكك في جدية تلك المواقف وقدرتها على إجبار الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.