الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم بنى سويف" يتواصل مع الإدارات للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

حرص محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، على التواصل مع مديري إدارات التعليم من غرفة العمليات قبل بدء الامتحان، والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد، حيث تم التأكيد على تنفيذ القانون والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكل أشكاله ووسائله وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان والتحفظ على أية أجهزة تليفون في حالة ضبطها أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان.

ونوه عبدالتواب عن تكليفاته للقائمين والمشرفين على الامتحانات بتهيئة الجو النفسي للطلاب لأداء الامتحان في مناخ من الهدوء والانضباط، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، من خلال التنبيه وتوعية الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

الثاموية العامة التربية والتعليم امتحانات اللغة الإنجليزية بني سويف

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد بلوجر نشر لحظات وفاة والده

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

"معلومات الوزراء": 48.7% من المصريين يخشون خطورة الذكاء الاصطناعي

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 وذكرى 30 يونيو 2023

حملات نظافة وتجميل وتسوية شوارع فى 6 مراكز بأسيوط

3 مصابين بانقلاب سيارة نقل أموال بالطريق الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟