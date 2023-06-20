وكيل "تعليم بنى سويف" يتواصل مع الإدارات للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية

حرص محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، على التواصل مع مديري إدارات التعليم من غرفة العمليات قبل بدء الامتحان، والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد، حيث تم التأكيد على تنفيذ القانون والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكل أشكاله ووسائله وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان والتحفظ على أية أجهزة تليفون في حالة ضبطها أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان.

ونوه عبدالتواب عن تكليفاته للقائمين والمشرفين على الامتحانات بتهيئة الجو النفسي للطلاب لأداء الامتحان في مناخ من الهدوء والانضباط، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، من خلال التنبيه وتوعية الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.