تباين آراء طلاب الثانوية عن امتحان اللغة الثانية: متوسط وبعض النقاط تحتاج "مدرسين" لحلها

تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي حول مستوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الألمانية- الفرنساوية"، حيث وصف البعض "الألمانية" بالسهل، وهو ذات الكلام على "الفرنسية"، فيما رأى البعض أن هناك بعض الأسئلة الصعبة التي تفوق مستوياتهم.

وأكدت الطالبة شهد محمد، طالبة بمدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، أن امتحان اللغة الفرنسية جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يكن به أي صعوبات سوى قطعة الترجمة فقط.

وقالت الطالبة: "الامتحان كان جاي كويس الحمد لله، وشكرا للوزير اللي حاسس بينا وجايب امتحانات في مستوانا".

"تكات" في الأسئلة وشكوى متكررة من السؤال الأخير بالفرنساوي

وقال الطالب محمود أمير إن اللغة الفرنسية فوق مستوى الطالب المتوسط، والسؤال الأخير كان الأصعب، حيث اعتاد الطلاب خلال الأعوام الأخيرة على أن امتحان الفرنساوي يأتي صعبا عن بقية المواد المخصصة للغة الأجنبية الثانية.

فيما قال أحمد ناصر، الطالب بمدرسة زهراء حلوان، إن الألماني في مستوى الطالب المذاكر، ولكنه جاء طويلا وفي حاجة لوقت أطول للحل.

وتابع: إن الأسئلة كانت مباشرة ولكن بها "تكات"، متمنيا أن تعمل الوزارة على فكرة إعطاء اللغة الأجنبية الثانية وقتا إضافيا، لا يقل عن 3 ساعات.

شكاوى من طلاب الثانوية العامة بسبب ضيق الوقت

من أمام مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، قالت الطالبة شهد إن الامتحان كان بمستوى الطالب المتوسط، لافتة إلى أن معظم الأسئلة سهلة ومباشرة.

وأشادت الطالبة نورهان بمستوى امتحان الفرنساوي، إذ كان مباشرا وواضحا، لكن ضيق الوقت هو الأزمة الوحيدة، والامتحان كان بحاجة ليكون 3 ساعات حتى يتمكن الطلاب من المراجعة.

وأضافت رحمة، طالبة بالمدرسة: الامتحان كان بمستوى الطالب المتوسط، والألماني كان متوسطا على عكس الفرنساوي الذي أجمع الطلاب على سهولته.

لا أسئلة مباشرة في "الألمانية".. وتحتاج لتركيز كبير

من أمام مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، في محافظة الجيزة، قالت منال محمد إن امتحان اللغة الألمانية كان يحتاج لتركيز ووقت إضافي لحله، نظرا إلى أن أسئلة الامتحان لم تأت مباشرة وواضحة.

والتقطت زميلتها فاطمة علي أطراف الحديث قائلة: "امتحان اللغة الألمانية كان يتطلب وقتا إضافيا للإجابة عليه".

وأضافت زميلتهما رحمة: "الألماني كان فيه تفاصيل كتير ومحتاج تركيز كبير".

وأشاد محمود عبدالواحد، الطالب بمدرسة قصر الدوبارة الرسمية لغات بجاردن سيتي في القاهرة، بامتحان اللغة الفرنسية، مؤكدا أن الوقت كان مناسبا للإجابة.

من جهته، قال يوسف محمود، طالب بالمدرسة ذاتها، بعد امتحان "الألمانية"، إن المادة لم تكن كما توقع، بل كان بها العديد من النقاط الصعبة وغير المباشرة، مؤكدا ذات النقطة المتكررة، وهي أن الوقت لم يكن كافيا.

ما بين صعب وسهل.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة الألمانية

وأكدت مريم محمود، طالبة بالصف الثالث الثانوي، واختارت الألمانية لغة أجنبية ثانية، أن الامتحان كان سهلا وبسيطا، إلا أن الوقت كعادته كان قصيرا جدًا، مطالبة بزيادة الوقت في المواد المقبلة حتى يتمكنوا من حل الامتحانات.

وفي سياق متصل، قالت سارة سعد، من أمام لجنة مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا في القاهرة، إن الامتحان كان سهلا للغاية عدا الترجمة كانت صعبة وتحتاج إلى مدرس لترجمتها وليس طلابا.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الثلاثاء، اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية، المقرر الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، تشتمل على 31 سؤالًا، بينها سؤالان مخصصان للأسئلة المقالية وتخصص لهما 6 درجات، على أن يبلغ إجمالي عدد أسئلة الاختيار من متعدد 29 سؤالًا، تخصص لها 34 درجة.

وأوضحت الوزارة أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبلغ 40 درجة، يذكر أن (783025) طالبًا وطالبة سيؤدون غدًا الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك داخل (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

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