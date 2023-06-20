بعد تكهنات رحيله.. فيراتى يُقرر البقاء فى باريس سان جيرمان

حسم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من الرحيل عن صفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم فيراتي بالرحيل عن صفوف النادي الباريسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن فيراتي أخبر عائلته بقراره بشأن مستقبله وهو البقاء ضمن صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

ولعب فيراتي 38 مباراة بقيمص باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري، وصنع هدفًا.

وأفادت الصحيفة بأن اللاعب الإيطالي معجب بفكرة العمل مع لويس إنريكي، والذي بات قريبًا من تولي منصب المدير الفني للفريق الباريسي.

ويلعب فيراتي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انتقاله من نادي بيسكارا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

ولعب فيراتي 416 مباراة منذ انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان، وسجل 11 هدفًا وصنع 61 لزملائه في الفريق؛ وحقق مع النادي لقب الدوري الفرنسي 9 مرات وكأس فرنسا 6 مرات ومثلها لبطولة كأس الدوري الفرنسي، ولقب السوبر الفرنسي 9 مرات.