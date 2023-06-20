الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 10 تجار سجائر يبيعون بأزيد من السعر الرسمي في الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، في ضبط 10 تجار سجائر جملة وقطاعى بمراكز محافظة الغربية، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170  جنيه زيادة فى "القاروصة" الواحدة.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 10  تجار يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170 جنيه زيادة فى "القاروصة" الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

وفي السياق ذاته، ضبطت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، 200 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، مطروحة للبيع داخل محل لبيع مستحضرات التجميل بمركز قطور.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد وجه حملة على  الأسواق والمحلات بمركز قطور، وتم خلالها ضبط 200 عبوة مستحضرات تجميل عبارة عن  "كريمات بشرة، وزيوت شعر، وروائح، ومعطر" منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء، بداخل محل لبيع مستحضرات التجميل بقطور، وتم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

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