الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين بانقلاب سيارة نقل أموال بالطريق الصحراوى

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل أموال بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين اتجاه الإسكندرية.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص والمعاينة تصادم سيارة نقل أموال تابعة لشركة خاصة مع سيارتي نقل بالكيلو 56.

وأسفر الحادث عن 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى وادي النطرون للعلاج، مع تعيين حراسة أمنية على السيارة.
 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي سيارة نقل أموال انقلاب حادث

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