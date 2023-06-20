بدء أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك

بدأت أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، برئاسة غبطة البطريرك يوسف العبسي، وذلك بالمقر البطريركي بالربوة بلبنان.

يشارك في لقاءات السينودس البطريركي المقدس، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكيا.

يشارك أيضًا مطارنة دول الشرق الأوسط، وبلدان الانتشار، بالإضافة إلى الرؤساء العامّين للرهبانيات، وبدأ الآباء المطارنة، الرياضة الروحية التي تضمنت كلمة العظة.

وألقى المطران جورج خوام، مطران اللاذقية وطرطوس للروم الكاثوليك، عظة الرياضة الروحية، كما سيتم مناقشة عدد من الأمور الهامة.

جدير بالذكر أن أعمال السينودس البطريركي المقدس لكنيسة للروم الملكيين الكاثوليك، ستنتهي في الرابع والعشرين من يونيو الجاري.

وكانت قد عقدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في أوائل يونيو 2023، المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.