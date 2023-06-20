الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بدء أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك

كنيسة
كنيسة

بدأت أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، برئاسة غبطة البطريرك يوسف العبسي، وذلك بالمقر البطريركي بالربوة بلبنان.

يشارك في لقاءات السينودس البطريركي المقدس، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكيا.

يشارك أيضًا مطارنة دول الشرق الأوسط، وبلدان الانتشار، بالإضافة إلى الرؤساء العامّين للرهبانيات، وبدأ الآباء المطارنة، الرياضة الروحية التي تضمنت كلمة العظة.

وألقى المطران جورج خوام، مطران اللاذقية  وطرطوس للروم الكاثوليك، عظة الرياضة الروحية، كما سيتم مناقشة عدد من الأمور الهامة.

جدير بالذكر أن أعمال السينودس البطريركي المقدس لكنيسة للروم الملكيين الكاثوليك، ستنتهي في الرابع والعشرين من يونيو الجاري. 

وكانت قد عقدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في أوائل يونيو 2023، المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

 

اسة البابا تواضروس الثاني أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك أخل اسق البابا تواضروس الثان البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

بلاغ للنائب العام ضد بلوجر نشر لحظات وفاة والده

"معلومات الوزراء": 48.7% من المصريين يخشون خطورة الذكاء الاصطناعي

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 وذكرى 30 يونيو 2023

دينا الشربينى تكشف لـ"الدستور" تفاصيل تعاونها مع تامر حسنى فى فيلم "تاج"

3 مصابين بانقلاب سيارة نقل أموال بالطريق الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟