الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"عمل أسوان" تعلن عن ملتقى توظيف يوفر 391 فرصة في 11 شركة

ملتقى التوظيف
ملتقى التوظيف

 تعلن مديرية العمل بمحافظة أسوان، بإشراف من فوزى صابر مدير المديرية عن عقد وتنظيم ملتقى التوظيف بنادي أسوان الرياضي " قاعة شهرزاد "، تنفيذاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وذلك يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023 من الساعة التاسعة صباحاً ، وحتى الساعة الخامسة مساءاً ، لتوفير فرص عمل للشباب بمحافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة، بواقع 391 فرصة عمل موزعة على 11 شركة تشمل العديد من الأنشطة (سياحي وتأميني وتعليمي واتصالات وأدوية وزراعة) لجميع المؤهلات (العليا ، والمتوسطة ، والفنيين ، والعمال ، والسائقين). 

 ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة سوق العمل الحر ، وشراكة القطاع الخاص فى المشروعات القومية. 

 وفى سياق آخر عقد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ الإختبار القبلى والمقابلات الشخصية لطلاب السنوات النهائية بالجامعة، والشباب من حديثى التخرج لحضور البرنامج التدريبى لريادة الأعمال.

وجاء ذلك فى إطار التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية فى مصر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتقديم حزمة من البرامج التدريبية فى مجال التحول الرقمى وريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة الإتصالات.

أسوان القوى العاملة بأسوان المشروعات القومية توفير فرص عمل للشباب سوق العمل الحر سوق العمل فرص عمل لائقة كبرى الشركات

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