رامي المعادات لـ"الدستور": الرئيس السيسي عمل على مد جسور التعاون مع الأردن

9 سنوات إخوة

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئاسة في يونيو 2014، وهو يعمل طوال 9 سنوات على تعزيز التعاون بين مصر ودول الجوار والسعي جاهدا لحل الأزمات التي تعاني منها الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، الأزمة في السودان، ليبيا وغيرها.

كما يحظى الرئيس السيسي بشعبية ومحبة كبيرة فى دول الجوار، ومنها الأردن الشقيق، الذي يشارك مصر العديد من العادات والتقاليد بين الشعبين وأيضا التعاون الثنائي بين قادة البلدين في مختلف قضايا المنطقة.

وفي هذا السياق، قال “رامي المعادات” الكاتب الأردني، لا شك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن انتخب رئيسا للبلاد منفتح على توطيد العلاقات المصرية العربية، من خلال فتح أفق دبلوماسية مع كل بلد على حده.

الرئيس السيسي عمل على مد جسور تعاون مع الأردن على عدد من الأصعدة

وأضاف المعادات في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بالحديث بخصوصية أكبر عن العلاقات المصرية الأردنية في عهد الرئيس السيسي، فهي كما سرت العادة منذ سنوات، علاقات أخوية متينه، وهو ما حاول الرئيس السيسي التأكيد عليه خلال مناسبات كثيرة، كما عمل على مد جسور تعاون على عدد من الأصعدة.

وأشار المعادات إلى أنه يذكر للرئيس السيسي استخدام الدبلوماسية المصرية الخارجية المتمرسة في تعميق العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وتابع المعادات: "كما تربط الرئيس المصري والملك عبد الله الثاني علاقة قوية تجعل العملية السياسية والتعاون في جميع المجالات تسير بسلاسة أكبر".

كما تتميز العلاقات المصرية الأردنية بالتعاون الثنائي في العديد من المجالات السياسية، الاقتصادية، الاستثمار، التجارة، السياحة، وغيرها.

مصر والأردن يوقعان اتفاقيتى تعاون وشراكة فى قطاع الغاز الطبيعى

وشهد الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعي.

وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية في العاصمة الأردنية عمان، توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة في قطاع الغاز الطبيعي، في إطار تنويع أوجه التكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل الاتفاقية الأولى التعاون بين الطرفين في تخفيض التكاليف التشغيلية لتسهيلات تخزين وتغييز الغاز المسال من خلال الاستفادة المشتركة بوحدة التغييز العائمة للغاز الطبيعي المسال (FSRU) في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية، وذلك لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين الشقيقين، في حالات الطوارئ وفق الأطر التي تحافظ على أمن الطاقة لكلا البلدين.