الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"معلومات الوزراء": 48.7% من المصريين يخشون خطورة الذكاء الاصطناعي

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعاً للرأي خلال شهر يونيو 2023 على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في مختلف محافظات الجمهورية للتعرف منهم عن أراءهم بشأن عدد من القضايا والموضوعات، وقد تم سؤالهم ضمن الاستطلاع حول رؤيتهم لمدى خطورة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستقبل، حيث أشار 28.6% من المواطنين المبحوثين بالعيّنة إلى أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيمثل خطراً في المستقبل، مقابل 19.8% رأوا أنه لا يمثل خطراً، فيما لم يستطع 51.6% من المواطنين المبحوثين بالعينة التحديد.

وأشار 48.7% ممن رأوا أنه سيمثل خطر، أن مستوى ذلك الخطر سيكون مرتفع وذلك بدرجات تتراوح ما بين 8 إلى 10 درجات وذلك على مقياس من واحد إلى عشرة، حيث تعنى الدرجة واحد أقل درجة من الخطر والعشرة أعلى درجة، كما قيم 32.3% من المبحوثين الذين رأوا أنه سيمثل خطر في المستقبل ذلك الخطر عند مستوى من 5 إلى 7 درجة و8.5% منهم رأوه أنه أقل من 5 درجات فيما لم يستطع التحديد 10.5% منهم.

من ناحية أخرى، استطلع المركز آراء المواطنين بشأن سلوكياتهم عند مشاركة الأخبار والمعلومات على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وما إذا كانت هذه المشاركات في حالة حدوثها تتم بعد التأكد من صحة الأخبار أو المعلومات التي يتم مشاركتها أم تتم بدون التأكد، حيث أفاد 51.2% من المواطنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بالعينة أنهم لا يشاركون من الأساس أي أخبار أو معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أشار 45.5% أنهم يشاركون الأخبار والمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التأكد من صحتها أولًا، فيما أشارت نسبة ضئيلة 3.3% من المواطنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بالعيّنة قيامهم بمشاركة الأخبار والمعلومات دون التأكد من صحتها. كما أظهرت النتائج أن الإناث هن أكثر من لا يقوموا بنشر أي أخبار أو معلومات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان الذكور هم الأكثر مشاركة للأخبار والمعلومات دون التأكد من صحتها.

أجرى مركز المعلومات اتخاذ القرار استطلاعا للرأي الذكاء الاصطناعي التواصل الاجتماعي المواطنين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

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