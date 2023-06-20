الأهالى يشيدون بنظام العملية التعليمية فى الثانوية العامة

أشاد العديد من الأهالي بعملية تنظيم اختبارات الثانوية العامة، مؤكدين وجود العديد من الإيجابيات وأهمها توافر سيارات الأمن على أبواب اللجان لمنع عمليات الشغب، وكذلك توافر عربات الإسعاف لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وقالت السيدة "أمينة صبحي"، في حديثها لـ"الدستور"، إن العملية التعليمية تسير بشكل منظم بصورة ملحوظة، وطالبت في الوقت نفسه بتقليل عدد توقيعات الطالب أثناء الامتحان، إذ أن الاختبار الواحد يتطلب ٤ توقيعات للطالب تفيد باستلامه ورقة الامتحان وحضوره، وهو الأمر الذي يستغرق حوالي ربع ساعة مما يستقطع جزءًا من وقت الإجابة.

كما طالبت "أمينة" بتعديل طريقة كتابة رقم الجلوس الذي يكتب بطريقة اختيارية ما بين عدد من الأرقام، مما يشتت الطالب وقد يجعله يكتب الرقم بشكل خاطئ.

كما أوضحت أن نظام البابل شيت يتسبب في تشتت العديد من الطلبة، ويحتاج إلى وقت أكثر للطلاب لكي يتمكنوا من الإجابة على الامتحان.

ويؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، تشتمل على 31 سؤالًا، بينها سؤالان مخصصان للأسئلة المقالية وتخصص لهما 6 درجات، على أن يبلغ إجمالي عدد أسئلة الاختيار من متعدد 29 سؤالًا، تخصص لها 34 درجة.

وأوضحت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبلغ 40 درجة، يذكر أن (78025) طالبًا وطالبة سيؤدون غدًا الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك داخل (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في مصر امتحانات في 13 مادة دراسية، تبدأ من 12 يونيو 2023 وتستمر حتى 13 يوليو 2023، بإجمالي 650 ألف طالب وطالبة، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب، فهي تحدد مساره في التعليم العالي وسوق العمل.