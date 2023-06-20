الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاطف يدعم ابن شقيقه بامتحانات الثانوية العام: العائلة أهم ما يميزنا في مصر

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تظهر أوقات الشدة معدن الأشخاص، وهو ما ترجمه عم أحد طلاب مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين بظهوره أمام لجنة الصف الثالث الثانوي التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، لدعم ابن شقيقه أثناء أداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية.

قرر عاطف صابر صاحب الـ٤٥ عاما والمقيم في دولة قطر، أن يعود إلى مصر خلال فترة امتحان الثانوية العامة بجانب ابنته وابن أخيه، خاصة أن شقيقه متواجد خارج مصر حاليا.

قال عاطف لـ"الدستور" إن وجود بجانب ابن أخيه فرض عليه كون شقيقه غير متواجد في مصر حاليا، وواجب عليه أن يعوض غيابه ولا يشعر ابنه بذلك، معلقا: "الترابط الأسري في مصر من أهم الأشياء، وعلشان كده قررت أكون جنب ابن أخويا".

وتابع أنه تعمد مد إجازته للتواجد أثناء فترة الامتحانات، لأن الطالب في مثل هذه الأوقات يكون بحاجه للدعم والمساندة، ويحرص صابر على استقبال ابن أخيه قبل ابنته، وعلق: "بخلي مراتي تبقى مع بنتي وأنا باجي لابن أخويا".

ونصح صابر الأهالي بضرورة توخي الحذر في التعامل مع الأبناء خلال امتحانات الثانوية العامة، والبعد عن تعنيفهم والتعامل معهم بهدوء وتوفير الراحة والهدوء التام لهم.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الإثنين 12 يونيو 2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

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