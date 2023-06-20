الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لفيلم تامر حسني الجديد «تاج»

تاج
تاج

يتابع الفنان تامر حسني برفقة المخرجه سارة وفيق، التفاصيل الأخيرة لفيلمه الجديد “تاج”، الذي يعتمد على أعمال الجرافيك، بمشاهد ستكون جديدة على الجمهور المصري والعربي، خاصة وأن نجم الجيل يجسد شخصية السوبر هيرو "تاج" الذي لديه قوة خارقة تجعله يطير ويستحمل أي شىء بشكل سيكون مفاجأة داخل أحداث العمل .

يقدم تامر حسني دور "تاج"، وهو شخص هادئ للغاية ويحب العزلة ويعمل كمدرس موسيقى بإحدى المدارس، لكنه يفاجأ ذات يوم بأنه يمتلك قوة خارقة يعلمها على محض الصدفة، وهو ما يجعله يتفاجىء ويحاول معرفة تفاصيل هذه القوة باستخدامها مرة تلو الأخرى إلى أن يستخدمها بشكل طبيعي، وخلال الأحداث يفكر أكثر من مرة في كيفية أستخدمها حتى توصل لاستخدمها في الخير ومساعدة الآخرين على خلفية إستخدمها من قبل السوبر هيرو، خاصة وأن تامر يقدم دورين أولهما شخص طموح والآخر هادئ يتحول لسوبر هيرو .


من جانب آخر، العمل يروج للسياحة، حيث يظهر تامر حسني بأعتباره البطل في كثير من الأماكن المرتفعه التي تتميز بها مدينتي القاهرة والجيزة، أعلى برج القاهرة، الاهرامات، بالاضافة للظهور في بعض الشوارع الجديدة، ومن المنتظر أن يعرض الفيلم في أكثر من 85 دور عرض في القاهرة والمحافظات، إضافة إلى عرضه في عدد كبير من الدول العربية، أوروبا وأمريكا، على نفس المستوى الذي عرض فيه فيلمه الأخير "بحبك"، الذي حقق خلاله إيرادات مرتفعه للغاية.
 

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