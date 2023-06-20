234 حالة غياب فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة بالغربية

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، عن أداء 24 ألفًا و364 طالبًا وطالبة الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء.

وأشار وكيل الوزارة، في بيان، إلى أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لم ترصد أي شكاوى أو مخالفات، وتغيب عن أداء الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية 234 طالبًا وطالبة.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارت التعليمية، موجهًا بتوفير كل وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم.