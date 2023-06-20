التحويلات المرورية بعد غلق شارعي أحمد فؤاد نجم والأسمرات

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب المظلات بكلٍ من شارعي أحمد فؤاد نجم، وشارع الأسمرات الخاصة بالمداخل لمول دايموند الأسمرات.

وتم إجراء تحويل لحركة المركبات سيتم غلق شارع أحمد فؤاد نجم للقادم من ميدان الخزان تجاه شارع 9 وتحويل القادم من ميدان الخزان يميناً تجاه شارع الأسمرات وصولاً لشارع 9 مرة أخرى، وذلك يوم الإثنين الموافق 19/6/2023 ابتداء من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 11 مساء.

وغلق شارع الأسمرات للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان مع تحويل حركة المرور بالاتجاه المقابل ليعمل بنظام الاتجاهين "الاتجاه المقابل" مع تنفيذ المساعدات الفنية لفصل حركة المرور بين الاتجاهين وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21،20/6/2023 من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساء.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشرف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.