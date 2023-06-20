6 مصابين بتصادم توكتوكين في الشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم مركبتي توك توك بطريق أولاد صقر- الدوار أمام كوبري أبو راجح بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي اولاد صقر باستقبال "محمد. م" 71 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، "هناء. م"، 26 سنة، مصابة بجرح قطعي باليد اليسرى، "نفيسة. م" 63 سنة مصابة بجرح قطعي بالشفاه و"عنيات. م" 50 سنة مصابة بجرح قطعي بأصبع القدم اليمنى، "محمد. أ" 30 سنة ، "شيماء. س"، 22 سنة، مصابين بسحجات وكدمات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم 2 توك توك بطريق أولاد صقر -الدوار أمام كوبري أبو راجح.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.