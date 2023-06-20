الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين بتصادم توكتوكين في الشرقية

توك توك
توك توك

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم مركبتي توك توك بطريق أولاد صقر- الدوار أمام كوبري أبو راجح بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي اولاد صقر باستقبال "محمد. م" 71 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، "هناء. م"، 26 سنة، مصابة بجرح قطعي باليد اليسرى، "نفيسة. م" 63 سنة مصابة بجرح قطعي بالشفاه و"عنيات. م" 50 سنة مصابة بجرح قطعي بأصبع القدم اليمنى، "محمد. أ" 30 سنة ، "شيماء. س"، 22 سنة، مصابين بسحجات وكدمات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم 2 توك توك بطريق أولاد صقر -الدوار أمام كوبري أبو راجح.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

سحجات أنحاء الجسد مركبتي توك توك حادث تصادم الشرقية

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

تداول امتحان الألمانى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

قادمون من أوروبا.. 8 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

تداول امتحان الفرنساوى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

منظومة سعودية متكاملة لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

محافظ القاهرة: ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟