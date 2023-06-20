الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدة طالبة تقف بالعكاز أمام باب لجنتها: "بتتفائل بيّا"

جدة طالبة
جدة طالبة

وقفت سعاد عبدالله، جدة إحدى الطالبات في المرحلة الثانوية، أمام مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، تنتظر حفيدتها حتى تنتهي من امتحان اللغة الفرنسية وهي اللغة الأجنبية الثانية.

وقالت الجدة: "بتتفائل بيّا وأنا جيت ليها مخصوص على الرغم من تعبي وإني ساكنة في منطقة بعيدة عن شبرا".

وأضافت لـ"الدستور": "نفسي تخرج منصورة ومبسوطة وربنا يديها على قد تعبها، لأنها عاملة لينا رعب طول السنة، وأغلب الوقت كنت باخدها تقعد عندي عشان الدوشة وتكون مركزة ومحدش يوترها، وكانت بتيجي على الدروس وترجع، ربنا يوفقها هي واللي زيها يا رب".

ولفتت إلى أن حفيدتها تتمني أن تصبح مدرسة فرنساوي، متابعة: "بنت بنتي كان بيتصرف عليها حوالي 8 آلاف في الشهر دروس خصوصية، غير إن ليها أكل معين عشان تركز ويعلي التركيز عندها، غير الكتب".

الثانوية العامة التربية والتعليم اللغة الإنجليزية امتحانات الثالث الثانوي

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