الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"يويفا" يخشى معاقبة برشلونة ويوفنتوس بسبب السعودية

يويفا
يويفا

أفادت تقارير صحفية بوجود قلق داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، من معاقبة برشلونة ويوفنتوس؛ بسبب السعودية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن العقوبات المنتظرة على برشلونة ويوفنتوس قد تمثل كأسًا مسمومًا ليويفا.

ويخضع يوفنتوس للتحقيق بسبب قضايا التضخم المالي، فيما يواجه برشلونة قضية رشوى نائب رئيس لجنة الحكام الإسباني، والمعروفة بـ«قضية نيجريرا».
ويخشى يويفا، في حالة معاقبة كلا الناديين واستبعادهما من المشاركة أوروبيًا، من استقطاب السعودية لهما ومنحهما الفرصة في المنافسة دوليًا، وكذلك احتمالية انضمام العديد من الفرق لهما فيما بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة انضمام الفريقين في بطولة السوبر ليج سيحصلان على تمويل السعودية بلا شك، مؤكدة أنه بات من الواضح أن الحكومة السعودية تتخذ خطوات جادة للانخراط في صناعة كرة القدم بأكبر قدر ممكن، وفي حالة الشعور بالضعف في هياكل السلطة الحالية للعبة، فلن يكون مفاجئًا أن يتم تغييرها.
وبدأ الدوري السعودي بالفعل في خطة لاستقطاب نجوم كرة القدم العالميين، والتي بدأت بتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، وتلاه الفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى تقدم عدد من الأندية السعودية بعروض رسمية للحصول على خدمات مجموعة من اللاعبين المميزين حول العالم أبرزهم: "لوكا مودريتش، رياض محرز، بيرناردو سيلفا، نجولو كانتي".

الاتحاد الأوروبى لكرة القدم يويفا برشلونة يوفنتوس الدوري السعودي

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

تداول امتحان الألمانى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

قادمون من أوروبا.. 8 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

تداول امتحان الفرنساوى لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونى

البنك المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بـ75 مليار جنيه اليوم

منظومة سعودية متكاملة لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟