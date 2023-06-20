"يويفا" يخشى معاقبة برشلونة ويوفنتوس بسبب السعودية

أفادت تقارير صحفية بوجود قلق داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، من معاقبة برشلونة ويوفنتوس؛ بسبب السعودية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن العقوبات المنتظرة على برشلونة ويوفنتوس قد تمثل كأسًا مسمومًا ليويفا.

ويخضع يوفنتوس للتحقيق بسبب قضايا التضخم المالي، فيما يواجه برشلونة قضية رشوى نائب رئيس لجنة الحكام الإسباني، والمعروفة بـ«قضية نيجريرا».

ويخشى يويفا، في حالة معاقبة كلا الناديين واستبعادهما من المشاركة أوروبيًا، من استقطاب السعودية لهما ومنحهما الفرصة في المنافسة دوليًا، وكذلك احتمالية انضمام العديد من الفرق لهما فيما بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة انضمام الفريقين في بطولة السوبر ليج سيحصلان على تمويل السعودية بلا شك، مؤكدة أنه بات من الواضح أن الحكومة السعودية تتخذ خطوات جادة للانخراط في صناعة كرة القدم بأكبر قدر ممكن، وفي حالة الشعور بالضعف في هياكل السلطة الحالية للعبة، فلن يكون مفاجئًا أن يتم تغييرها.

وبدأ الدوري السعودي بالفعل في خطة لاستقطاب نجوم كرة القدم العالميين، والتي بدأت بتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، وتلاه الفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى تقدم عدد من الأندية السعودية بعروض رسمية للحصول على خدمات مجموعة من اللاعبين المميزين حول العالم أبرزهم: "لوكا مودريتش، رياض محرز، بيرناردو سيلفا، نجولو كانتي".