الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأمم المتحدة: تعامل مصر مع اللاجئين مثال يحتذى به لحسن الضيافة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، بالحكومة المصرية والشعب المصري لما قدموه ويقدمونه للاجئين، لتمكينهم اقتصاديًا، وقال إنه مثال يحتذى به لحسن الضيافة والكرم والروح الإنسانية العالية، لتوفير الملاذ الآمن لآلاف اللاجئين ولغيرهم من الأشخاص المجبرين على الفرار. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ناشد فيليبو جراندي المجتمع الدولي التكاتف مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ودعاهم إلى مواصلة تقديم الدعم للاجئين، إذ تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على تعزيز سبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي للاجئين، كما تدعو إلى دعم حقهم في العمل وتقدم لهم المساعدة اللازمة ليصبحوا أكثر تكيفًا ولتحقيق الاعتماد على الذات.

وأكد "جراندي" أن الحكومة المصرية والمجتمع المدني لا يستطيعان تحمل أعباء اللاجئين بمفردهما، ويجب أن تكون هناك استجابة دولية قوية لمعاناة اللاجئين، ويجب أن تتوفر الموارد لمصر والهلال الأحمر المصري ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر خاصة مفوضية اللاجئين التي تقود هذه الجهود الإنسانية بشكل مستمر.

وأكدت مفوضية شئون اللاجئين أنها نجحت في العمل على تمكين عدد من اللاجئين إلى مصر من كسب رزقهم والمشاركة في الاقتصادات المحلية، من خلال العمل على إكسابهم مهارات في مجالات التسويق ودراسات الجدوى ومستحضرات التجميل وتصفيف الشعر للرجال، وتجهيز البن وبيع القهوة، وفتح أسواق داخل مصر وأخرى خارجها عبر الإنترنت. 

جدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقوم بحشد الدعم وجمع أصحاب المصلحة وتشجيع التعاون فيما بينهم بالتنسيق مع الحكومات والجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والتنموي والقطاع الخاص وشركاء آخرين، لتحسين إدماج اللاجئين وقدرتهم على الوصول إلى فرص العمل وريادة الأعمال والخدمات والبرامج ذات الصلة.

الامم المتحدة اللاجئين حسن الضيافة الروح الإنسانية شؤون اللاجئين الحكومة المصرية

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