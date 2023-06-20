الكنيسة الكاثوليكية تُحيى ذكرى القديس سلفريوس البابا الشهيد

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم، بعيد القديس سلفريوس البابا الشهيد، وعلى خلفية الاحتفالات قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية له عن القديس، إن البابا القديس أغابيتس الأول لما انطلق إلى مدينة القسطنطينية لقضاء بعض الأمور مع الملك يستنيانس قابله هذا الملك بإكرام عظيم وهناك عزل هذا البابا البطريرك انثيمس من كرسيه القسطنطيني؛ لأنه كان هرطوقيا من أتباع اوطيخا، ونصب في مكانه مناس وكان رجلا كاثوليكيا بارا.

وأضاف: لما أراد البابا أغابيتس أن يرجع الى روما توفاه الرب. وبعد موته تخلف له في الكرسي الروماني البابا سلفريوس سنة 536. ولما كان الملك يستنيانس كاثوليكيا كانت تيودورا امراته هرطوقية أرادت هذه الملكة أن ترجع انثيمس البطريرك الهرطوقي على كرسيه القسطنطيني وقد شجعها على ذلك فيجيليوس، فهذا كان شماسا في الكنيسة، وكان رجلا طماعا متكبرا أقنع الملكة تيودورا بأنها إن جعلته أن يصير بابا سيرجع انثيمس على كرسيه.