الحجر الزراعي يستقبل وفدا عمانيا للاطلاع على الصحة النباتية في مصر

استقبل الحجر الزراعي فريق فني عماني للاطلاع على نظام الصحة النباتية المطبق في المشاتل المصرية.

وقام فريق من وحدة الصحة النباتية بمرافقة الوفد في زيارات ميدانية للمشاتل المصرية للاطلاع على التدابير المتكاملة للصحة النباتية المطبقة في المشاتل المصرية لإنتاج شتلة معتمدة خالية من الآفات.

وأشاد الوفد بعد إتمام الزيارة، بجودة الشتلات المصرية وبنظام الرقابة والاعتماد المتبع للمشاتل. هذا ويتمنى الوفد تبادل الخبرات بين مصر وعمان في هذا المجال حرصًا على رفع كفاءة قطاع صحة النبات في البلدين.

وقال إن هذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تستند إلى التعاون المثمر في مجالات مختلفة، وبما يتماشى مع المصالح المتبادلة للجانبين.

وتؤكد الزيارة على أهمية متابعة السياسات والإجراءات في قطاع الصحة النباتية والتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الزراعي.