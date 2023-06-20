زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته: "رفضت تساعدني في شراء شقة تمليك"

تقدم زوج ثلاثيني لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٣ طالب فيها بإثبات نشوز زوجته.

وقال "إبراهيم.م" فى دعواه: قررنا تأجيل فكرة الإنجاب حتى تستقر أحوالنا المادية ونسدد ديون الزواج، وبعد 6 أشهر فقط من زواجنا تفاجئت بأنها حامل ووضعتنى أمام الأمر الواقع، لم أعترض وكنت فى غاية السعادة.

وتابع الزوج: بعد إنجاب نجلنا مباشرة تم تصفية الشركة التى أعمل بها وحاولت العمل فى أكثر من مكان لكن كانوا بنصف الراتب بالشركة القديمة، فازدادت الحياة سوءا، وحاولت بكل الطرق الممكنة أن ألبي كل متطلباتها ومتطلبات طفلى، بالإضافة إلى أننا كنا نعيش بشقة إيجار فكانت الحياه معى ليست على ما يرام.

وتابع إبراهيم: ومنذ فترة عرضت شقيقتى شقتها للبيع فكانت فرصة جيدة لشرائها وخصوصا بأنها طلبت منى نصف سعرها والنصف الآخر عندما تتحسن أحوالى المادية، فطلبت من زوجتى بيع مصوغاتها الذهبية مع المبلغ الموفر معها ومعى فتفاجأت بأنها رفضت وقالت “دى فلوس ابنى مش هديهالك”، حاولت أقنعها بكل الطرق بأنها فرصة لنعيش بشقة تمليك وفرصة لن تتكرر وعندما ألحيت عليها كثيرا اصطحبت ابنى وتركت المنزل وغادرت، ورفضت الرجوع.