توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية فى قرى حياة كريمة للامتحان

وفرت محافظة الإسماعيلية أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة القاطنين في القرى النائية شرق قناة السويس-قرى حياة كريمة- إلى لجان الامتحانات ذهابًا وإيابًا.

فيما قرر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، توفير وسيلة مواصلات مناسبة وآمنة ذهابًا وإيابًا لطلاب الثانوية العامة.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على تسهيل وتيسير حركة انتقال الطلاب من أماكن إقامتهم حتى مقارّ اللجان الامتحانية وتوفير وسيلة مواصلات مناسبة وآمنة ذهابًا وإيابًا، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وذويهم وحفاظًا على الطلاب من الزحام والتكدس في وسائل المواصلات العامة.

وأكد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي، حيث يؤدي الامتحانات 10 آلاف و858 طالبًا وطالبة بـ35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وأوضح أنه كان قد عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية، واتباع كل الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.