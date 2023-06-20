بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما بدأ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبا وطالبة؛ منهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.