قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. طالب: "اخترت الألماني عشان اعرف اشتغل"

"اللغات فرصة للمستقبل"، نهج سار عليه سيف جمال الطالب بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين التابعة لادارة المعصرة التعليمية، وذلك وسط التغيرات التي تعطى أولوية وأفضلية لمتحدثي لممارسي اللغات بمجالات العمل، وهو ما جعله شغوفا بمادة الألماني التي قرر أن يعتبرها فرصة له ليتقنها بشكل جيد.

قرر سيف التعامل بذكاء تجاه دراسته، وقال لـ "الدستور" إنه استغل فكرة دراسة لغة أجنبية ثانية خلال السنوات الدراسية المختلفة، في محاولة منه لاتقانها لتفادي الذهاب للكورسات والتكلفة العالية من أجل التعلم.

وأكد أن لدراسة اللغات أهمية حول العالم، وعلق: "لحسن حظ الطالب المصري بنقدر ندرس مادتين خاصة بلغات أكبر وأهم دول العالم"، وأكد أنه بذلك يستطيع بناء نفسه مهنيا قبل التركيز حول الكلية التي سيدرس بها.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية،ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.