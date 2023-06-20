وكيل "تعليم الغربية": غرفة العمليات مستمرة على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بمحافظة الغربية، أن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية تواصل أعمالها على مدار الساعة، لتلقي أي شكاوى من الطلبة أو أولياء الأمور بخصوص امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وأضاف فى تصريحات لـ "الدستور" انة يوجد غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية ويتم ربطهم بالغرفة الرئيسية بالديوان العام لتلقى كافة الشكاوى وحلها فور حدوثها.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، و 4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و 13348 للشعبة الأدبية، و 110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.