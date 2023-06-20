الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع صوم الرسل

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، خلال الفترة الماضية عددًا من الفعاليات بالتزامن مع صوم الرسل 2023.

زار الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالعزية . 
كان فى استقبال المطران الأب روماني منير راعي الكنيسة، خورس الشمامسة، خدام الأنشطة، فريق الكشافة، وجمع غفير من أبناء الرعية المباركة. ورافق الأنبا مرقس وليم مطران الإيبارشية خلال الزيارة، القمص كيرلس عازر راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية، والأب شربل خوري اللعازري .
وعقب الاستقبال الشعبي المهيب بالحان الفرح، ترأس الأنبا مرقس وليم مطران القوصية وتوابعها للأقباط الكاثوليك القداس الإلهي حيث عاون نيافته فى الصلاة الأباء الكهنة الأجلاء. 

وعقب القداس الإحتفالي قام الأب المطران بتعميد الطفل (مكاري عصام رسمي) من أبناء الكنيسة، عبر نيافة الأنبا مرقس وليم عن سعادته بالزيارة الراعوية لأبناء كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالعزية، ومشاركتهم صلاة الذبيحة الإلهية يوم أحد الرب، كذلك فرحة شعب الكنيسة بإنضمام أحد الأبناء إلى الإيمان المسيحي وحضن الكنيسة . وتمنى الأب المطران لأبناء الرعية دوام النمو الروحي وازدهار الخدمة واثقين فى نعمة الرب ومحبته .

الأنبا باسيليوس يتفقد تدريب أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الراعي الصالح بالإيبارشية بأحدث وسائل التعليم التكنولوجي.

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