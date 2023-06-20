الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ابنة بيل جيتس تكشف عن اسم طفلتها من الفارس المصري: ما معناه؟

ابنة جيتس ونصار
ابنة جيتس ونصار

أعلنت جينيفر جيتس عن الاسم الذي اختارته لابنتها مع وزوجها نايل نصار.

وانتقلت ابنة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس وزوجته السابقة ميليندا إلى موقع إنستجرام لمشاركة صورة طفلتهما التي ولدت في فبراير وكشفت عن اسمها ليلى، أوضحت النطق وكتبت "تنطق LAY- luh".

ليلى هو اسم فتاة عربية يعني الليل أو الظلام مشتق من كلمة الليل، وهو اسم شائع في البلدان الناطقة بالعربية ويرجع ذلك جزئيًا إلى شعبية القصيدة العربية الملحمية مجنون ليلى التي غالبًا ما توصف بأنها قصة روميو وجولييت في العالم العربي.

وفقًا لدليل أسماء الأطفال babynamesm تحتل ليلى المرتبة 246 في مخطط شعبية أسماء الأطفال في الولايات المتحدة، وقد ارتفعت شعبيته بشكل مطرد منذ عام 1997 عندما كان رقم 936.

يوم الأحد نشرت جيتس منشورًا على وسائل التواصل بمناسبة عيد الأب الأول لنصار وكتبت: "عيد أب أول سعيد يا nayel nassar "ليس من المستغرب بالنسبة لي أنك أفضل بابا لفتاتنا الحلوة وقد اعتنقت هذا الدور بشكل طبيعي.. نحن نحبك إلى ما لا نهاية وما بعدها ".

جيتس ونصار أعلنا ولادة ابنتهما في مارس بعد أن كشفا عن توقعهما بمولود في نوفمبر، وكتب الزوجان في منشور مشترك أظهرهما وهما يحملان المولود الجديد: "نرسل الحب من عائلتنا الصغيرة".

تزوج الزوجان في أكتوبر 2021 في مزرعة خيول جيتس التي تبلغ مساحتها 50 هكتارًا في شمال سالم، نيويورك بعد يوم من تبادل النذور في حفل إسلامي صغير.

في الحفل ارتدت جيتس ثوبًا من الدانتيل بأكمام طويلة صنعته فيرا وانج هوت خصيصًا، كانت شعرها فضفاض مع حجاب طويل وحملت باقة زهور بيضاء.

ارتدت فستانًا ثانيًا في حفل الاستقبال صممه أيضًا وانج والذي تميز برقبة مربعة ومبطن بالتول العاري ومزين بدانتيل فرنسي.

ارتدى نصار بدلة بسيطة من ثلاث قطع مع زهور بيضاء لتتناسب مع باقة جيتس المعلقة على طية صدر السترة.

ابنة بيل جيتس ليلي اسم عربي الفارس المصري نايل نصار جيتس

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