تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل السماح لهم بدخول اللجان

جرى في رابع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 2098 لجنة على مستوي الجمهورية.

وشدد مسؤلي اللجان، على طلاب الثانوية العامة 2023، بضرورة ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الامتحان، كما حرصت إدارات اللجان على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ووجود مسافات متباعدة بينهم، حيث تضم كل لجنة امتحانية 20 طالبا فقط.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).