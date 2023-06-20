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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل فعاليات مكتبة مصر الجديدة اليوم الثلاثاء 20-6-2023

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة، بمقرها الكائن بشارع العروبة اليوم الثلاثاء، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية.

ففي السادسة مساء اللقاء الشهرى الذى ينظمه المنتدى المصرى للإعلام بصفة  دورية بالمكتبة، ويأتى هذا الشهر تحت عنوان "الإعلام وإدارة الأزمات في العصر الرقمى".

ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على دور الإعلام، والإعلام الرقمى خاصة في إدارة الأزمات، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية به، والتحذير من خطر الإعلام المغرض في إثارة الأزمات.

يتحدث خلال اللقاء الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، واللواء طارق المهدى رئيس المنتدى المصرى للإعلام، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وأشرف مشرف مستشار قانوني القوانين المرتبطة بالإعلام في العصر الرقمي.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء المنتدى المصرى للإعلام، وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها مكتبة مصر الجديدة ولفيف من المثقفين والشخصيات العامة ورجال القضاء.

 

ــ احتفالية بحصول على الدين هلال بجائزة النيل

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ  تقام بقاعة السينما في مكتبة مصر الجديدة، احتفالية تقديرا للدكتور على الدين هلال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزير الشباب والرياضة الأسبق بمناسبة حصوله على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية لعام 2023. وتقام الاحتفالية بحضور تلاميذ “هلال” وأصدقاءه ومحبيه،

 وتعد جائزة النيل أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وقد منحت لأول مرة عام 1999، وسبق أن نال علي الدين هلال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عن كتاب «السياسة والحكم في مصر» عام 1979.

وعلى الدين هلال، صدر له عشرات الكتب والبحوث المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، وشارك فى العديد من المؤتمرات العلمية والسياسية. 

تولى "هلال" خلال مسيرته المهنية، عددا من المناصب منها، مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2011، مقرر اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في مجال العلوم السياسية، والمجلس الأعلى للجامعات من عام 2009 إلي 2011، وزير الشباب من عام 1999 إلي 2004، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من عام 1994 إلي 1999، أمين المجلس الأعلى للجامعات من عام 1992 إلي 1994.

الإعلام وإدارة الأزمات واحتفالية بـ علي الدين هلال بمكتبة مصر الجديدة جائزة النيل2023 المنتدي المصري للإعلام

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