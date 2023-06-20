خبيرة أمريكية: مصر تبذل جهودا مكثفة لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد

أكدت خبيرة أمريكية بمجال السفر وصناعة الطيران، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد، وأن قطاع السياحة المصري يشهد انتعاشًا خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لموقع "إيرلاين ديستيناشن" الأمريكي المتخصص في أخبار السفر والطيران.

وأشارت الخبيرة الأمريكية كاثرين ميلز، إلى أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في البلاد.

وأوضحت أن هذه التسهيلات تضمنت السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، بالإضافة إلى التسهيل الممنوح لحاملي تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة الشنجن وكندا ونيوزيلاندا واليابان وأستراليا.

واستند الموقع في تقريره الي تصريحات، وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، خلال لقاءات سابقة، بأن مصر استقبلت عددًا قياسيًا من السياح في أبريل 2023، حيث استقبلت 1.35 مليون زائر.

وقال التقرير، إن هذه الأرقام تمثل أخبارًا جيدة لصناعة تأثرت بشدة بوباء كورونا، ومصر تتوقع وصول إجمالي 15 مليون زائر في عام 2023، وهو ما قد يتجاوز الرقم القياسي البالغ 14.7 مليون زائر في عام 2010.

وأكد التقرير أن مصر تهدف إلى زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028، وهذا جزء من الاستراتيجية الوطنية طويلة المدى لتطوير الصناعة بنسبة 25 إلى 30٪ لكل منهم.

وقال التقرير، إن السياحة المصرية انتعشت تدريجيًا خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، وزاد عدد السياح الذين زاروا مصر في عام 2022 بمقدار 11.7 مليون سائح مقارنة بعام 2021، بزيادة قدرها 46.2٪ من ثمانية ملايين، وخلال نفس الفترة من عام 2022، زادت السياحة بنسبة 43٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كما اتخذت مصر عدة خطوات لزيادة عدد السياح الذين تستقبلهم.