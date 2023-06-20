الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كاتب: أوروبا لا تستطيع منافسة أمريكا فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال

مجال التكنولوجيا
مجال التكنولوجيا

أكد الكاتب البريطاني جديون راشمان، كبير معلقي الشؤون الخارجية في صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن أوروبا لا تستطيع منافسة الولايات المتحدة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال.


وأضاف الكاتب أن الاقتصاد الأمريكي أصبح الآن أكثر ثراءً وديناميكية من الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، وسيكون لذلك تأثير يتجاوز مستويات المعيشة النسبية، وإن اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة في التكنولوجيا والطاقة ورأس المال والحماية العسكرية يقوض بشكل مطرد أي تطلعات قد تكون لدى الاتحاد الأوروبي بشأن "الحكم الذاتي الاستراتيجي".

 

واوضح الكاتب البريطاني، أنه في عام 2008  كانت اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنفس الحجم تقريبًا، ولكن منذ الأزمة المالية العالمية، وتباينت حظوظهم الاقتصادية بشكل كبير. 

 

كما يشير جيريمي شابيرو وجانا بوجليرين من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "في عام 2008 كان اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكبر إلى حد ما من اقتصاد أمريكا: 16.2 تريليون دولار مقابل 14.7 تريليون دولار، وبحلول عام 2022، ونما الاقتصاد الأمريكي إلى 25 تريليون دولار، بينما وصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معًا إلى 19.8 تريليون دولار فقط، وان الاقتصاد الأمريكي الآن أكبر بمقدار الثلث تقريبًا، ويعد أكبر بأكثر من 50% من الاتحاد الأوروبي بدون المملكة المتحدة ".

 

وتابع الكاتب البريطاني في مقال، أن الشركات الأمريكية مثل أمازون ومايكروسوفت وآبل، تهيمن على المشهد التكنولوجي الأوروبي، لافتا أن أكبر سبع شركات تقنية في العالم من حيث القيمة السوقية كلها أمريكية، وهناك شركتان أوروبيتان فقط في قائمة أفضل 20 شركة، في حين أن الصين طورت عمالقة تكنولوجيا محليين خاصة بها ، غالبًا ما يتم الاستحواذ على الشركات الأمريكية الأبطال الأوروبيين، ومن المرجح أيضًا أن تهيمن الشركات الأمريكية والصينية على تطوير الذكاء الاصطناعي .

 

وأوضح أن الجامعات الرائدة التي تغذي خط أنابيب الشركات التكنولوجية الناشئة في الولايات المتحدة تفتقر إلى الاتحاد الأوروبي، يوجد في كل من تصنيفات شنجهاي، لأفضل جامعات العالم مؤسسة واحدة فقط من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في المراكز الثلاثين الأولى.

 

وقال راشمان في مقاله تتطلع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تغيير هذا الوضع من خلال سياسات صناعية طموحة توفر التمويل العام والحوافز لمصنعي الرقائق ومنتجي السيارات الكهربائية، لكن وضع الدولار كعملة احتياطية للعالم يمنح الأمريكيين القدرة على تمويل طموحاتهم، دون إثارة الذعر في الأسواق، وعلى حد تعبير أحد الصناعيين الأوروبيين: "يمكنهم فقط تمرير بطاقة الائتمان". على النقيض من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي لديه ميزانية أصغر بكثير وقد بدأ للتو في إصدار الديون المشتركة.

 

وأضاف الكاتب، على عكس أوروبا ، تمتلك الولايات المتحدة أيضًا إمدادات محلية وفيرة ورخيصة من الطاقة. ثورة النفط الصخري تعني أن أمريكا الآن هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. في غضون ذلك ، ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا، وتعني حرب أوكرانيا وفقدان الغاز الروسي الرخيص أن الصناعة الأوروبية تدفع عادة ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يدفعه منافسوهم الأمريكيون مقابل الطاقة. 

 

وقال، يميل البعض في بريطانيا إلى رؤية كل هذا كدليل على أن بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي "مقيدة بجثة" وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطوة جيدة، ولكن خارج السوق الأوروبية الموحدة ، تعاني بريطانيا من نسخة مبالغ فيها من مشكلات الحجم التي تعيق الاتحاد الأوروبي نفسه، ونتيجة لذلك ، تتأخر الصناعة البريطانية بالفعل .

الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الأمريكي الجامعات الرائدة التكنولوجي التكنولوجيا

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