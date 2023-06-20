الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طارق فهمى يكشف دلالات زيارة وزير الخارجية الأمريكى إلى الصين

طارق فهمي أستاذ العلوم
طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية الدولية

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين كانت زيارة هامة في ظل جبال الجليد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في هذا التوقيت، ولكن من المبكر القول بأن الزيارة يمكنها أن تزيل حالة التوتر بينهما للعديد من الاعتبارات. 

وأضاف "فهمي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك نهج للعلاقة الأمريكية وفق استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن والاستراتيجية القومية الأمريكية باعتبار الصين دولة عدو، وهذا الاستراتيجة أعلنت العام الماضي، وحددت العدو أو الخصم في الجانب الصيني، وبالتالي ستبقى الصين ممثل خطر في هذا. 

وتابع "فهمي"، أن الاعتبار الثاني يشير إلى أن الصين تريد اتمام علاقات في منظومة كاملة حول القضايا الخاصة في الجانب الأوروبي والجزء الخاص في التحالفات الصينية الأمريكية الدولية، بمعنى أن هناك قضايا آخرى بما فيها العلاقة مع روسيا. 

وأشار إلى أن النقطة الثالثة من خلال الزيارة تم الاتفاق على تبادل الزيارات واتمامها ومحاولة لتصويب مسار المنظومة الاقتصادية الحاكمة بين بكين وواشنطن، ولكن التشريعات الأمريكية الفيدرلالية التي ارتبطت بحد سقف الدين الأمريكي وارتبطت أيضًا بتحديد نمط والعلاقة مع الصين والأصول الجمركية والضريبية وغيرها، وبالتالي الموضوع ليس له علاقة بالمواقف السياسية والاستراتيجة. 

ما أهمية الزيارة بالنسبة للولايات المتحدة؟ 

وتابع "فهمي": ما يهم الأمريكان من هذه الزيارة محاولة دفع الصين للعب دور في ما يعرف بالتسوية الأوكرانية الروسية، كما استبعدت الصين قضية تايوان من النظر لكن اعتقد الملف حاضر بقوة، الصين تريد حضورها بقوة في بحر الصين الجنوبي مقابل أي توترات تجرى في الملفات الأخرى، ولكن الحديث عن الأمن الأوروبي والأسيوي، توافق الطرفان بصورة كبيرة. 

وأكد فهمي" أن الزيارة مهمة وسيكون لها نتائج كبيرة كاملة ومفصلية، حيث أن أمريكا تريد دور في مرحلة ما بعد المبادرة، ولكن بطبيعة الحال لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الصين هي الخطر الأكبر. 

طارق فهمي بلينكن الصين الخارجية الامريكية الخارجية الصينية

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" موقف محمد حسنين هيكل بعد طرده من الأهرام

القبض على مسجل خطر بحوزته 600 طربة فى الإسماعيلية

منتخب إنجلترا يقسو على مقدونيا الشمالية بسباعية فى تصفيات يورو 2024

منة عرفة بإطلالة متميزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية