الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوى لـ"الشاهد": اكتشفت حقيقة الإخوان من حكمهم

محمد سلماوى في برنامج
محمد سلماوى في برنامج الشاهد

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه اكتشف حقيقة الإخوان من حكمهم مثل بقية الشعب، مؤكدًا أنه لايستطيع القول كمثقف ومعادي لهم أن فكرة الدولة الدينية والعدائية الواضحة منهم للثقافة ورفضهم للهوية الوطنية واستبدالها بهوية عامة للخلافة، ولكن كلمة واحدة عبرت عن فلسفتهم.

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة "طظ في مصر"، فرقت معه جدًا لأنها عبرت عن فلسفة للإخوان ولذلك أنهم وصلوا لمرحلة كانوا مستعدين فيها أن يعطوا جزء من أرض مصر لفلسطين.

 

لم يكن لدي اتصالات بأي فرد من الجماعة

 

وأكد خلال الحلقة أنه لم يكن لديه أي اتصالات معهم ولم يتعرف عليهم إلا بعد وصولهم للحكم وبدأو يتصلوا بالمثقفين وذهبوا كلهم.

محمد سلماوى حقيقة حكمهم فلسفتهم اتصالات الجماعة

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