الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. حفل توقيع ومناقشة كتاب "تجليات السير الشعبية في المسرح العربي" 

الخميس.. حفل توقيع
الخميس.. حفل توقيع ومناقشة كتاب " تجليات السير الشعبية في ا

تقيم دار بتانة للنشر والتوزيع  حفل توقيع ومناقشة  لكتاب «تجليات السير الشعبية في المسرح العربي... دراسة تداولية» للدكتور عبدالكريم الحجراوي الصادر عن دار بتانة.

ويشارك في مناقشة الكتاب الدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ الأدب المقارن بكلية الآداب جامعة القاهرة،  الدكتور سامي سليمان رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتورة كلارسا برت أستاذ اللغة العربية وآدابها بقسم اللغات والثقافات في الأكاديمية البحرية الأمريكية، والكاتب والشاعر علي عطا رئيس القسم الثقافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذلك السابعة مساء الخميس الموافق 22 يونيو الجاري بمقر دار بتانة للنشر.

يكشف في الكتاب الدكتور عبدالكريم الحجراوي، عن استراتيجيات استلهام المسرح العربي للسير الشعبية للتعبير عن الأزمات الكبرى التي مر بها في الفترة 1967: 2011 باعتبارهما تاريخين فارقين في بنية الوعي العربي  بما شهده خلالهما من أحداث جسام من انقسامات وحروب أدت إلى خلق مفاهيم ورؤى جديدة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية والاقتصادية.

 

ويضم ثمانية فصول يرصد فيها كيف عَبَّرَ المبدع العربي مسرحيًّا عن الصدمات التي مر بها من خلال السير الشعبية باستخدامها كخطاب مضمر وقناع يعبر به عما يجيش في نفسه أفكار سياسية واجتماعية تسعى السلطة إلى كبتها ومنعها، موظفًا إياها بما يخدم رؤيته تجاه ما يجري على أرض الواقع من أحداث، ومعتمدًا عليها وسيلة  للتحريض والتثوير ضد الواقع الاجتماعي العربي المهزوم،

ويوضح الكاتب كيف ركزت المسرحيات المتحولة عن السير الشعبية، بشكل مباشر على قضية الانعزال بين الهوية الحاكمة في الدول العربية والهوية الاجتماعية الشعبية، كما عالجت مشكلات أخرى مرتبطة بصور مختلفة من الهوية مثل الهوية الجندرية والهوية العرقية والدينية، وكذلك الهوية اللغوية.

دار بتانة للنشر والتوزيع كتاب تجليات السير الشعبية في المسرح العربي دراسة تداولية عبدالكريم الحجراوي كلارسا برت

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