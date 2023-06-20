نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة إثر النبى بمصر القديمة

واصلت أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمالها، في إطار المتابعة لمشروعات المنطقة الجنوبية من خلال المرور الميداني وتفقد أعمال التطوير الجارية؛ لمتابعة مستجدات الأعمال ومنها خطة أعمال التطوير بميدان إثر النبي والفسطاط، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وسير العمل بالمواقع الجاري تطويرها، مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وفي هذا السياق تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية جهود حي مصر القديمة بقيادة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي، والتي تهدف إلى تطوير الشوارع والميادين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق وتذليل العقبات الحياتية للمواطنين لتوفير “حياة كريمة”، وقامت إدارة الطرق بتركيب بلدورات و؟وأنترلوك للأرصفة بشارع إثر النبي، ضمن أعمال التطوير وإعادة الشيء لأصله.

وفي ضوء التصدي لكافة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، عبر المتابعة الدورية وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات، والتعديات بنطاق الحي قامت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة بإزالة مقهى على الطريق الدائري نزلة إثر النبى؛ نظرا للتعدي على أراضي أملاك الدولة والتي أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات والتعديات الموجودة بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزه التنفيذية بالحي بالقيام بحملة لرفع الإشغالات بجوار سور الجبخانة، كما تم رفع إشغالات جزارة بمنطقة بالجيارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لعدم إتباعهما الضوابط اللازمة.

أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة

أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة

أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة

أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة

أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة