الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة إثر النبى بمصر القديمة

أعمال التطوير وإزالة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة

واصلت أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمالها، في إطار المتابعة لمشروعات المنطقة الجنوبية من خلال المرور الميداني وتفقد أعمال التطوير الجارية؛ لمتابعة مستجدات الأعمال ومنها خطة أعمال التطوير بميدان إثر النبي والفسطاط، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وسير العمل بالمواقع الجاري تطويرها، مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.  

وفي هذا السياق تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية جهود حي مصر القديمة بقيادة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي، والتي تهدف إلى تطوير الشوارع والميادين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق وتذليل العقبات الحياتية للمواطنين لتوفير “حياة كريمة”، وقامت إدارة الطرق بتركيب بلدورات و؟وأنترلوك للأرصفة بشارع إثر النبي، ضمن أعمال التطوير وإعادة الشيء لأصله.

وفي ضوء التصدي لكافة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، عبر المتابعة الدورية وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات، والتعديات بنطاق الحي قامت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة بإزالة مقهى على الطريق الدائري نزلة إثر النبى؛ نظرا للتعدي على أراضي أملاك الدولة والتي أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات والتعديات الموجودة بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزه التنفيذية بالحي بالقيام  بحملة لرفع الإشغالات بجوار سور الجبخانة، كما تم رفع إشغالات جزارة بمنطقة بالجيارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لعدم إتباعهما الضوابط اللازمة.

أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
أعمال التطوير وإزالة التعديات بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة
مصر القديمة أثر النبى تطويرات محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

محمد سلماوى لـ "الشاهد": كانت الطامة الكبرى باختيار مرسى وزير ثقافة إخوانى

تارا عماد بإطلالة كاجول

الرئيس الصينى لبلينكن: نحترم المصالح الأمريكية ولا نسعى إلى التحدى

ماهى ردود الأفعال تجاه رسالة مرسى فى اجتماع المثقفين؟.. محمد سلماوى يوضح لـ "الشاهد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية