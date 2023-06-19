الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. تجربة المسرح الشعري عند الدكتور فوزي خضر

تجربة المشرح الشعري
تجربة المشرح الشعري عند فوزي خضر

يستضيف مركز الحرية للإبداع  بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.هاني أبو الحسن مناقشة ندوة بعنوان "تجربة المسرح الشعري عند د.فوزي خضر يحاوره د.عمرو أمين، بمشاركة الناقد د.على خليفة أستاذ الدراسات الأدبية بكلية الآدب بجامعة العريش تقديم الدكتور أماني شكم وذلك في السابعة من مساء الخميس بقاعة توفيق الحكيم.

 أما عن  الدكتور فوزي خضر

و مدرس وصحفي وكاتب مصري وأخصائي مخطوطات بمكتبة الإسكندرية، ومستشارٌ بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأستاذ جامعي بدأ فوزي حياته في الإسكندرية وتعلم هناك على أيدي أساتذة كبار يحتضنون الشعراء ويوجهونهم كما قال في أحد تصريحاته. كان يكتب قصائده ويعرضها على أساتذته وكان الشاعر محجوب موسى يحدثهم عن التراث والشعر الجاهلي وكان المناخ حينها مناسبًا للشعر والإبداع بحسبه. سافر الشاعر نحو العاصمة المصريّة القاهرة وتعرف على الشاعر صلاح عبد الصبور الذي قدمه إلى الإذاعة مناقشًا أشعاره حيث كان متحمسًا لتجربته الشعرية ومبشرًا به، في هذه الفترة بدأت الصحف تنشر عنه وله بعض القصائد الشعرية ثم التقى بالأديب الروائي نجيب محفوظ في جلسته الأسبوعية التي كان يجتمع فيها الشعراء والأدباء وكانت هذه الجلسة هي السبب في إيمان الشاعر، بحسبِ ما أكّد في أحدِ المؤتمرات بضرورة أن يكون قارئًا ومطلعًا على كل شيء، ثم بعد ذلك عاد إلى الإسكندرية وعكف على القراءة وكان لمعاصرته لكبار الشعراء والأدباء من أمثال أمل دنقل وصلاح عبد الصبور وعبد القادر القط أكبر الأثر في تجربته والاحتكاك بهذا المناخ الداعم والمحفز للمعرفة.

أما عن صندوق التنمية الثقافية 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى 25 عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية صندوق التنمية الثقافية الدكتور هاني أبو الحسن تجربة المسرح الشعري الدكتورفوزي خضر الدكتور عمرو أمين

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