الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما معنى رفع "الرايات الحمراء" بشواطئ الإسكندرية؟.. الإدارة المركزية للسياحة توضح

رفع الرايات الحمراء
رفع الرايات الحمراء

كشف الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، معنى "الرايات الحمراء" على شواطئ الإسكندرية.

وأكد "عبد الرازق" أن رفع الرايات الحمراء يعني أن حالة البحر لا تسمح بالسباحة، ذللك تُفع تلك الرايات لتحذير المصطفين من نزول البحر، بسبب قوة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن كل الشواطئ بالإسكندرية يوجد عليها أفراد إنقاذ مؤهلين، ولكن هذا ليس معناه السماح بنزول الأفراد للمياه مع وجود الراية الحمراء، مشيرًا إلى أنه كما يوجد نوات في فصل الشتاء توجد نوات في فصل الصيف أيضًا، تؤدي لارتفاع الأمواج.

توزيع نشرة الهيئة العامة للأرصاد على المنقذين ومراقبي الشواطئ

وأكد أنه يتم يوميًا استلام نشرة من الهيئة العامة للأرصاد وبناء عليها نشر المعلومات على المنقذين ومراقبي الشواطئ من حيث نسب الرطوبة وارتفاع الأمواج ودرجات الحرارة.

وأشار إلى أن كل الشواطئ متاحة فيما عدا حالات النوات التي يتم رفع الراية الحمراء فيها أو من خلال صافرة الإنقاذ وكذلك يوجد لوحة إرشادات على كل شاطئ لتوضيح أماكن المسموح بها النزول.

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