الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريستيانو رونالدو يحسم موقفه من الاعتزال الدولى

رونالدو
رونالدو

كشف كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عن قراره النهائي بشأن الاعتزال الدولي مع اقتراب بطولة أمم أوروبا 2024.

وقال رونالدو، في مؤتمر صحفي اليوم لمبارة أيسلندا غدًا في التصفيات الأوروبية: لن أعلن اعتزالي دوليًا طالما ما زلت أشعر أنني أستطيع تقديم المزيد، طالما ما زلت أشعر أنني أمتلك الحافز والحماس.. رحلتي مع البرتغال لن تنتهي قريبا.

وعزز رونالدو رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة على الصعيد الدولي، بعدما شارك مع بلاده أمام ضيفه البوسنة والهرسك ضمن المجموعة العاشرة.

وشارك نجم النصر السعودي في 199 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل 122 هدفا، ويتبقى له مباراتان على الوصول لحاجز الـ200 مباراة دولية وهو الأمر الذي قد يتحقق عبر مواجهة ايسلندا يوم الثلاثاء. 

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة العاشرة 9 نقاط من 3 انتصارات متتاليية. 

كريستيانو رونالدو رونالدو البرتغال أمم أوروبا آيسلندا

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