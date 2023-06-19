نائب بالشيوخ: تفعيل دور التعاونيات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

أشاد النائب مصطفى قدري الشريف، عضو مجلس الشيوخ بما أكدته وزيرة التضامن الاجتماعي عن قرب الانتهاء من مسودة أولية لتعديل قانون التعاونيات، والاستفادة من الدراسة المقدمة من مجلس الشيوخ في هذه الاستراتيجية بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وأكد الشريف أثناء مشاركته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، على أن التعاونيات تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، خاصة أنها لا ترهق ميزانية الدولة.

وأشار إلى أنه لو تم استغلال الجمعيات التعاونية الاستغلال الأمثل سيكون لها دور كبير في وقت الأزمات والطوارئ والمساهمة في التسويق لمنتجاتها.

وشدد بوضع قانون موحد للتعاونيات؛ لتفعيل دورها بما يخفف العبء عن كاهل المواطن المصري.

وطالب الشريف الاستفادة من الدول الأخرى لدفع الحركة التعاونية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمواطن.