الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب بالشيوخ: تفعيل دور التعاونيات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

النائب مصطفي قدري
النائب مصطفي قدري الشريف

أشاد النائب مصطفى قدري الشريف، عضو مجلس الشيوخ بما أكدته وزيرة التضامن الاجتماعي عن قرب الانتهاء من مسودة أولية لتعديل قانون التعاونيات، والاستفادة من الدراسة المقدمة من مجلس الشيوخ في هذه الاستراتيجية بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وأكد الشريف أثناء مشاركته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، على أن التعاونيات تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، خاصة أنها لا ترهق ميزانية الدولة.

وأشار إلى أنه لو تم استغلال الجمعيات التعاونية الاستغلال الأمثل سيكون لها دور كبير في وقت الأزمات والطوارئ والمساهمة في التسويق لمنتجاتها.

وشدد بوضع قانون موحد للتعاونيات؛ لتفعيل دورها بما يخفف العبء عن كاهل المواطن المصري.

وطالب الشريف الاستفادة من الدول الأخرى لدفع الحركة التعاونية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمواطن.

الأزمات والطوارئ الجلسة العامة بمجلس الشيوخ التعاونيات في مصر الجمعيات التعاونية الحياة المعيشية الحركة التعاونية النائب مصطفى قدري الشريف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

التشغيل التجريبى لـ«المونوريل» نهاية 2023: وسيلة نقل عالمية بأيادٍ مصرية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

وزيرة الهجرة: العثور على أشلاء قرب المركب الغارقة قبالة سواحل اليونان

غلق كلي لشارعي أحمد فؤاد نجم والأسمرات لتنفيذ أعمال رفع وتركيب المظلات

حكم جديد ضد الهارب محمد على بتهمة التهرب الضريبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية