الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل جهود البترول لتوصيل الغاز الطبيعي قري حياة كريمة .. تكليف

ارشيفية
ارشيفية

حقق قطاع البترول المصري، خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة لتوصيل الغاز الطبيعي لقري حياة كريمة بما يعكس حجم الطفرة التي شهدها هذا النشاط والاهتمام الكبير الذي أولته الدولة خلال السنوات التسع الأخيرة، “الدستور" يكشف أهم جهود البترول لتوصيل الغاز الطبيعي قري حياة كريمة خلال هذا التقرير: 

  1. توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات التسع
  2. توصل الغاز لـ 14 مليون وحدة سكنية
  3. إجمالي الوفر في استهلاك البوتاجاز بلغ 253 مليون أسطوانة
  4. 102 منطقة على مستوى الجمهورية تستفيد بالغاز الطبيعي لأول مرة
  5. انتهاء قطاع البترول من أعمال توصيل الشبكات وإطلاق الغاز الطبيعي بمنازل تلك المناطق
  6. توصيل الغاز لـ 3700 مخبز ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة
  7. تركيب حوالي مليون و805 آلاف عداد غاز طبيعي مسبق الدفع
  8. وتيسيرا على العملاء تم توفير خدمة إعادة شحن كارت العداد المنزلي مسبق الدفع عن طريق شركات الشحن الإلكتروني "فورى - ضامن - بي بلس وغيرها"

تفاصيل جهود البترول لتوصيل الغاز الطبيعي قرى حياة كريمة

وفي سياق منفصل ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية لاستعراض خطة المسئولية المجتمعية لعام 2023، حيث تم بحث خطط ومعدلات تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية الحالية والمقترحة.

وخلال الاجتماع أكد الملا، أن حرصه على رئاسة اللجنة هو الانطلاق برسالة اللجنة التى تعمل على دعم مساهمات قطاع البترول والتعدين فى تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحيطة بنطاق عمل شركات قطاع البترول، وأن يكون عمل اللجنة هو وضع اطار عام تنظيمى وكيان متكامل يجمع جهود شركات قطاع البترول، لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشاركات المجتمعية وتحقيق مفهوم التنمية الذى تتبناه استراتيجية قطاع البترول المصرى للمسئولية المجتمعية على الأبعاد الإنمائية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها فى كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية.

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