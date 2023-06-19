الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب إحالتها للمحاكمة.. المصير القانوني لقاتلة ابنها في رمضان بحلوان

محكمة
محكمة

عقب قرار نيابة حوادث حلوان الكلية بإحالة سيدة وابنها الأكبر لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل ابنها الأصغر بمساعدة شقيقه.. نرصد العقوبة القانونية للمتهمين بالواقعة.
- العقوبة القانونية

من الناحية القانونية تبين عقوبة المتهمين وفقًا للخبراء القانونين تأتي جريمة القتل العمد وفقًا للمادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على المتهم بالقتل العمد بالإعدام.

وقال الخبير القانوني الخطيب محمد، إن المتهمة قتلت ابنها عمدًا تأديبًا له على ارتكابه جريمة محاولة التعدي عليها جنسيًا، لكن هنا دون سبق وإصرار غير موجود ويوجد مبرر الدفاع عن النفس فقد تندرج هذه الجريمة تحت بند الدفاع عن النفس.

جاء ذلك وفقًا لنص المادة 245: «لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره». 

-تفاصيل الواقعة
واعترفت المتهمة بقتل نجلها الأصغر تأديبًا له، بسبب قيامه بمحاولة الاعتداء عليها بالضرب، وطلبه نقودًا منها لشراء المخدرات، وهو ما جعلها تنهى حياته بضربه بالعصا حتى الموت بمساعدة شقيقه.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا بمقتل شاب 19 سنة إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم وانتقل رجال الأمن إلى منطقة حدائق حلوان دائرة قسم شرطة المعصرة محل الجريمة.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن والدة الشاب المتوفى وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجلها الأكبر، تم ضبطهما والعصا المستخدمة فى الجريمة.

واعترف المتهمان أنهما ارتكبا الواقعة بدافع تأديب المتوفى، إلا أنه لقى مصرعه متأثرًا بإصابته، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

نيابة حوادث حلوان الكلية محكمة الجنايات قتل العقوبة القانونية

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