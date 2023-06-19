على جمعة يكشف أول أدوات نجاح الشيخ الشعراوى.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، أرسله والده منذ صغره إلى الكتاب فحفظ القرآن وحفظه حفظًا متقنًا، وهذه أول علامات النجاح وأول علامات ما سوف يحدث بعد ذلك.

وتابع مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "الشيخ كده أصبح معه أداة، وهي حفظ القرآن الكريم، كتاب الله في صدرك في حفظك يستطيع أن هو يتلوه تعبدًا وتأملًا وتفكرًا وتطبيقًا والقرآن فيه حاجة غريبة جدًا وهو إنك تحمل عليه العلم، يعني أنا عايز ابقى متبحر أوي في النحو، وحافظ القرآن أقوم أعرف أحمل عليه النحو كله، أنا يعني عايز أبقى متمكن كده في الصرف، كنا نقول يا مولانا لو عصروك كده هتنزل صرف، واخد بالك ازاي؟، فضل القرآن، فتحمله البلاغة، الأدب، الشعر، التاريخ، التفسير، علوم القرآن، الحديث، والفقه كل حاجة متعلقة بالقرآن محور حضارتنا، هو القرآن".



واستكمل: "لما المسلمون بنوا حضارتهم بنوها على أساس القرآن، فاللي حافظ القرآن ده عمل ايه؟ حصل أول أداة من أدوات البناء والنجاح".



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