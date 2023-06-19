الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

على جمعة يكشف أول أدوات نجاح الشيخ الشعراوى.. فيديو

الشيخ علي جمعة
الشيخ علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، أرسله والده منذ صغره إلى الكتاب فحفظ القرآن وحفظه حفظًا متقنًا، وهذه أول علامات النجاح وأول علامات ما سوف يحدث بعد ذلك.  

وتابع مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "الشيخ كده أصبح معه أداة، وهي حفظ القرآن الكريم، كتاب الله في صدرك في حفظك يستطيع أن هو يتلوه تعبدًا وتأملًا وتفكرًا وتطبيقًا والقرآن فيه حاجة غريبة جدًا وهو إنك تحمل عليه العلم، يعني أنا عايز ابقى متبحر أوي في النحو، وحافظ القرآن أقوم أعرف أحمل عليه النحو كله، أنا يعني عايز أبقى متمكن كده في الصرف، كنا نقول يا مولانا لو عصروك كده هتنزل صرف، واخد بالك ازاي؟، فضل القرآن، فتحمله البلاغة، الأدب، الشعر، التاريخ، التفسير، علوم القرآن، الحديث، والفقه كل حاجة متعلقة بالقرآن محور حضارتنا، هو القرآن".

واستكمل: "لما المسلمون بنوا حضارتهم بنوها على أساس القرآن، فاللي حافظ القرآن ده عمل ايه؟ حصل أول أداة من أدوات البناء والنجاح".


وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://www.youtube.com/watch?v=gM7ah8lDvik

 

الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر مفتى مصر السابق علوم القرآن

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

التشغيل التجريبى لـ«المونوريل» نهاية 2023: وسيلة نقل عالمية بأيادٍ مصرية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

وزيرة الهجرة: العثور على أشلاء قرب المركب الغارقة قبالة سواحل اليونان

غلق كلي لشارعي أحمد فؤاد نجم والأسمرات لتنفيذ أعمال رفع وتركيب المظلات

حكم جديد ضد الهارب محمد على بتهمة التهرب الضريبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية