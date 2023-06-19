الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم أبطال مركز شباب الطيبة ونادى نبروه فى رياضة الجيت كون دو

جانب من التكريم
جانب من التكريم

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة ظهر، اليوم الاثنين، بديوان عام المديرية، أبطال مركز شباب الطيبة ونادى نبروه الرياضي الحاصلين على المركز الأول في بطولة كأس مصر لرياضة الجيت كون دو بإدارة شباب نبروه.

حضر التكريم عوض الله عمر مدير إدارة شباب نبروه، ونهاد أحمد حسين المدير التنفيذي بمركز شباب الطيبة، والكابتن على طلبه مدرب رياضة الجيت كون دو بمركز شباب الطيبة، ونادى نبروه الرياضي.

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة 15 لاعبا ولاعبة بفريق مركز شباب الطيبة، و13 لاعبا بنادى نبروه الرياضي التابع لإدارة شباب نبروه، الفائزين بالمركز الأول في بطولة كأس مصر لرياضة الجيت كون دو، والتى أقيمت بنادي طلائع الجيش على مدار يومين بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 27 هيئة شبابية ورياضية على مستوى الجمهورية.

كما قدم الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، التهنئة لأبطال مركز شباب الطيبة ونادى نبروه الرياضي الحاصلين على المركز الأول في بطولة كأس مصر لرياضة الجيت كون دو، وتمني لهم التوفيق والسداد في البطولات القادمة على المستوى المحلي والدولي.

يأتي هذا التكريم اليوم لأبطال الجيت كون دو، فى إطار اهتمام وتشجيع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بالمتميزين فى جميع المجالات المختلفة الرياضية والثقافية والفنية على مستوى المحافظة، وضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم الرياضيين، وفى ظل توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

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منى عثمان وكيل وزارة وزارة الشباب والرياضة الدقهلية أيمن مختار

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