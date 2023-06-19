استشارى جهاز هضمى يستعرض جهود تطوير القطاع الصحى خلال 10 سنوات

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الدولة عانت قبل 10 سنوات، من تدهور القطاع الصحي، وانتشار فيروس سي والأمراض السرطانية.

وأضاف المنيسي خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرات الرئاسية التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدمت الحلول السريعة والفورية للقضاء على فيروس سي، وقوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية أشادت بدور مصر في القضاء على فيروس سي، وأشادت بدور مصر في تعاملها خلال أزمة كورونا، والإجراءات التي اتبعتها الدولة من توفير اللقاحات اللازمة.

وأشار استشاري الجهاز الهضمي، إلى أنه للقضاء على قوائم الانتظار تم إجراء مليون و900 ألف جراحة في مدة زمنية قصيرة ومنها عمليات زرعة الكلى، وأخرى دقيقة، مضيفًا أنه كان هناك مبادرات لزراعة القوقعة والقضاء على التقزم.

زيادة عدد المراكز الطبية

وأكد أنه تم زيادة عدد المراكز الطبية إلى 745 مركزًا، كما تمت زيادة قطاع الصحة الأولية لأكثر من الضعف.

وأوضح أن المبادرات الصحية وضعت حلولًا سريعة للسيطرة على المشاكل المتراكمة في القطاع؛ لحين اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل في 2030.